Fransa'nın ardından Almanya'da da gençler sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Protesto çağrısında bulunan "Gen Z regelt" (Z Kuşağı halleder) girişimi, bugün ülkenin 34 kentinde geniş katılımlı eylemler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başkent Berlin'in yanı sıra Münih, Frankfurt ve Köln'deki eylemlerin organizasyonunu üstleneceğini açıklayan platform, duyurusunda planlanan gösterileri "barışçıl, partiler üstü ve herkese açık" olarak nitelendirdi.

Eylemler için bugün itibarıyla 170 binden fazla kişinin katılım teyidi verdiği kaydedilirken, en yoğun katılımın Köln kentinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Protestolardan önce lüks markalara ait dükkanlara barikatlar kuruldu. Rolex, Tiffany Co., Saint Laurent gibi markalara ait dükkanların vitrin ve girişleri kontraplaklarla kapatıldı. Komşu eyaletlerden Berlin'e akın eden polisler, protestoları bekliyor.

KOMŞU EYALETLERDEN POLİS DESTEĞİ

Girişimin paylaştığı verilere göre, gösterilerde yer alacak gençlerin yüzde 90'ı ilk kez bir siyasi faaliyete katılım sağlayacak.

Ülke genelinde organize edilen eylemlerde binlerce polis memurunun görevlendirileceği belirtilirken, ihtiyaç duyulması durumunda Federal Polis teşkilatının da eyalet güçlerine destek vereceği bildirildi.

Siyaset kurumunun çocuk ve gençlerin sorunlarına daha fazla kulak vermesini talep eden girişimin sözcüsü, cuma günü Köln'de yaptığı açıklamada, "Artık canımıza tak etti. Hep birlikte Cumartesi günü protesto etmeye karar verdik" diye konuştu.

Doğrudan Başbakan Friedrich Merz'e hitap eden sözcü, "Sayın Merz, siz bizi görmezden gelmeye son verene kadar anayasal hakkımız olan toplanma hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ORTAK KAYGI: GELECEK

Gelecek kaygısı, Alman gençlerinin ortak sorunu oldu. Girişim, "Nereye baksak krizler görüyoruz, kendimiz içinse neredeyse hiçbir gelecek perspektifi göremiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Gençler, büyük şirketler kazanç sağlamayı sürdürürken ve silahlanmaya milyarlar aktarılırken ekonomik yükün adaletsiz biçimde dağıtıldığını, bütçe kesintilerinin faturasının kendi sırtlarına yüklendiğini savundu.

Adil bir iklim politikasının hayata geçirilmesini talep eden girişim, artan gözetim tedbirleri ile zorunlu askerlik düzenlemesine karşı olduğunu bildirdi.

Girişim ayrıca, nitelikli iş gücü açığının okullarda, bakım ve sağlık sektöründe yaşanan sorunları daha da ağırlaştırdığına dikkat çekti.