Fransa’da başlayan gençlik protestolarının Avrupa’ya yayıldığı belirtilirken, İtalya’da hayat pahalılığına ve Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümete karşı düzenlenen gösterilerde olaylar çıktı. İtalya’nın farklı kentlerinde artan yaşam maliyetleri ve hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi. Özellikle Milano’daki Duomo Meydanı ve çevresinde yaşanan olaylar dikkat çekti.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan gerginlik sırasında bazı protestocuların taş, sis bombası, havai fişek ve çöp kutuları attığı bildirildi. Polis ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi’nde de güvenlik güçlerinin copla müdahale ettiği aktarıldı.

BOLOGNA VE TORİNO'DA OLAYLAR ÇIKTI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milano’nun yanı sıra Bologna ve Torino’da düzenlenen gösterilerde de protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Bologna’da Merkez Tren Garı önünde toplanan öğrenciler ile güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı kişilerin güvenlik güçlerine taş, metal parçaları ve patlayıcı fişek attığı belirtildi.

Torino’da ise yüksek yaşam maliyetlerini protesto eden gençlerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

ROMA'DA KİTLESEL YÜRÜYÜŞ

Başkent Roma’da, ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGIL) tarafından düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ise olaysız tamamlandı.

Hayat pahalılığını ve hükümet politikalarını protesto eden işçiler, 20 Kasım’da ulusal grev düzenlenmesi yönünde karar aldı.

MELONİ'DEN TEPKİ GELDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada barışçıl protestolara katılanlara saygı duyduğunu belirtti. Ancak farklı kentlerde yaşanan şiddet olaylarının göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Meloni, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar hangi fikirleri savunmak için gösteri yaparlarsa yapsınlar, katılım her sağlıklı demokrasinin temelini oluşturur. Ancak diğer yandan, İtalya'nın başka kentlerinde yaşananları da görmezden gelemeyiz. Milano'da, bu görüntülerde de görüldüğü üzere, güvenlik güçlerine taş atıldı, polisler yaralandı, zarar verme ve şiddet olayları yaşandı. Torino'da, kaldırım taşları ve cam kırıcı çekiçler taşıyan kişiler gözaltına alındı. Bologna'da ise olaylar nedeniyle tren istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı. Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi savaş alanına çevirmek ise bir hak değildir.”

Meloni, muhalefet partilerine de şiddet olaylarını açık şekilde kınama çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de gösteriler sırasında yaşanan olayları eleştirdi. Salvini, şiddet olaylarına karışan protestocuları “korkaklar ve suçlular” olarak nitelendirdi.

İtalya’daki gösterilerde hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına yönelik tepkiler öne çıkarken, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar da ülke gündeminde yer aldı.