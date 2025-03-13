Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TikTok'un reşit olmayan bireyler üzerindeki etkilerini araştıracak komisyonun kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kurulacak komisyon, 6 ay süresince TikTok'un algoritmalarını ve platformun genç kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek. Komisyon, ayrıca çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek önlemleri de değerlendirecek.

30 milletvekilinden oluşacak bu komisyon, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkilerine dair daha geniş bir anlayış geliştirmeyi hedefliyor ve bu süreç boyunca alınması gereken tedbirleri belirleyecek. Bu adım, sosyal medya ve dijital platformların genç kullanıcılar üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini sorgulayan küresel tartışmalara Fransa'nın önemli bir katkısı olarak değerlendiriliyor.