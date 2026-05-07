Avrupa işçi alımı kapsamında bir ülke daha şartlarını açıkladı. Fransa aylık 9 bin Euro maaş ile çalışmak üzere 0 bin işçi alacağını duyurdu. Nitelikli göçmen yasası kapsamında işçi alımı gerçekleştirecek olan Fransa'da hem yaşamak hem de 9 bin Euro maaş karşılığı çalışmak için bu şartı yerine getirmek yeterli oluyor. Şartları yerine getirenler Fransa tarafından yayınlanan iş ilanlarına başvurarak Fransa'da çalışma hakkı kazanabiliyor.

FRANSA AYLIK 9 BİN EURO MAAŞLA İŞÇİ ALACAK

İşçi alım şartları açıkladı. u kapsamda Fransa Nitelikli Göçmen Yasası ile belirli şartları yerine getiren kişileri Fransa'da hem yaşamak hem de çalışmak üzere davet ediyor. Belirli meslek grupları için yayınlanan ilanlar ile hem nitelikli hem de niteliksiz işlerde çalışacak bireyler aranıyor. Fransa'da maaş alarak yaşamak isteyenler için ilk şart ise B1 seviye Fransızca biliyor olmak. Ardından uzmanlığınıza göre belirli meslek gruplarında yayınlanan ilanlara başvurarak uzmanlığınıza göre Fransa'da çalışma ve yaşama hakkı kazanabilirsiniz.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

Fransa tarafından yayınlanan ilanlarda belirli meslekler ön plana çıkıyor. İşçi alımında en çok işçi gereksinim yaşanan meslekler belli oldu. İşte Fransa'da en çok istihdam eksiği bulunan meslekler:

Sağlık ve Bakım: Doktorlar, hemşireler ve yaşlı bakım teknisyenleri.

İnşaat ve Zanaat: Elektrikçiler, tesisatçılar, fırıncılar ve inşaat teknikeri.

Teknoloji ve Yazılım: Yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanları.

Gastronomi ve Turizm: Aşçılar (özellikle deneyimli şefler) ve otel yöneticileri.

Mühendislik: Enerji, makine ve havacılık mühendisleri.

BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER

Fransa'da yaşamak ve çalışmak için başvuracağınız işlerde belirli şartlar aranıyor. İşçi alımı başvuru şartları açıklandı. İşte Fransa'da çalışma hakkı kazanmak için gereken başvuru şartları:

Dil Yeterliliği: Genellikle en az B1/B2 seviyesinde Fransızca istenmektedir. Ancak IT sektöründe İngilizce yeterli olabilmektedir.

Mesleki Deneyim ve Diploma: Diplomanızın Fransa'da denkliğinin bulunması veya uzmanlık alanınızda en az 3-5 yıllık kanıtlanabilir iş geçmişiniz olması gerekir.

Çalışma Vizesi: İş sözleşmesi imzalandıktan sonra Fransa Konsolosluğu üzerinden "Uzun Süreli Çalışma Vizesi" başvurusu yapılmalıdır.

Adli Sicil Kaydı: Temiz bir adli sicil geçmişi zorunludur.

FRANSA 50 BİN İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Fransa, Almanya gibi belirli bir yıllık "sabit kota" açıklamak yerine, sektörel ihtiyaçlara göre esnek bir politika izlemektedir. Ancak veriler, Fransa’nın her yıl yaklaşık 30.000 ile 50.000 arasında AB dışı (Türkiye dahil) nitelikli iş gücüne kapılarını açtığını göstermektedir. Özellikle "Passeport Talent" (Yetenek Pasaportu) programı ile yüksek nitelikli çalışanlara 4 yıla kadar oturum izni verilmektedir.

Fransa'da aylık 9 bin Euro maaş ile işçi alımında 50 bin kişiye açılan bu kadrolarda maaşlar belirli meslek gruplarına göre farklılık gösteriyor. Nitelikli işçi alımında maaş bandı 9 bin-10 bin Euro bandına kadar çıkabiliyor. Fransa'da asgari ücret ise haftalık 35 saatlik çalışma için brüt olarak 1.823,03 Euro. Dil yeterliliği şartını yerine getiren ve gerekli şartları sağlayan kişiler Fransa'da çalışma hakkı kazanabiliyor.

AYLIK MAAŞ BANDI AÇIKLANDI

Fransa'da çalışma hakkı kazanan kişiler için asgari ücret dışında alınacak aylık maaşlar için seviyeler açıklandı. Fransa'da nitelikli göçmen olarak çalışma hakkı kazanan kişilerin meslek gruplarına göre aylık maaş bantları şu şekilde görülüyor:

Uzman Doktorlar: 6.000 Euro – 10.000 Euro

Yazılım Geliştiriciler: 5.000 Euro – 9.000 Euro

Mühendisler: 4.000 Euro – 7.500 Euro

Hemşireler: 3.200 €Euro – 5.200 Euro

Aşçılar: 3.500 Euro – 5.500 Euro

Zanaatkarlar (Elektrik, Tesisat vb.): 2.800 Euro – 4.500 Euro

FRANSA'DA ÇALIŞMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Fransa'da çalışmak isteyenlerin hangi mesleklerde nerede işçi alımı yapıldığını bilmesi gerekiyor. bunun için en kısa ve kolay yol Fransa'da firma sahibi olan kişiler tarafından iş daveti almaktır. Resmi kaynaklarda açılan iş ilanlarından meslek grubunuza göre olan ilanlara başvurabilir ve bu şekilde işçi alım sürecine dahil olmak içi mülakatlara katılabilirsiniz. Ayrıca iş-işçi ilan sitelerinde açılan iş ilanlarından kendinize uygun olduğunuzu düşündüklerinize de başvurarak şartları yerine getirmeniz halinde Fransa'da çalışma ve yaşama hakkı kazanabilirsiniz.