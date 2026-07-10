2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaştı. İlk yarının 28. dakikasında Kylian Mbappe penaltı kaçırsa da ikinci yarıda işler değişti. Fransa; 60'ta Mbappe ve 66'da Doue'nin golleriyle Fas'ı 2-0 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu. MBAPPE SAKATLANIP ÇIKTI Öte yandan 77. dakikada sakatlanan Mbappe, maça devam edemedi. 27 yaşındaki yıldız golcünün yerine Mateta oyuna dahil oldu. RAKİBİ BUGÜN BELLİ OLACAK Yarı finale adını yazdıran Fransa'nın rakibi, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak İspanya-Belçika çeyrek finalinin galibi olacak.

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