Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa, Doğu Akdeniz'de icra ettikleri "CYFRA 04/26" kod adlı yeni bir arama-kurtarma tatbikatıyla son yıllarda genişleyen askeri iş birliğini sürdürdü. Söz konusu tatbikat, iki taraf arasında Fransız askeri unsurlarının Ada'da konuşlandırılmasına imkan tanıyan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) 8 Haziran 2026'da imzalanmasından yaklaşık iki ay sonra düzenlendi.

Rum basınından Fileleftheros gazetesinin haberine göre tatbikat, GKRY'nin kendi sorumluluk alanında olduğunu iddia ettiği deniz bölgesinde yürütüldü. Fransa ve Rum tarafı arasındaki arama-kurtarma alanındaki operasyonel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan "CYFRA 04/26" tatbikatına, helikopter taşıyan bir Fransız savaş gemisi ile GKRY'ye ait hava ve deniz araçları katıldı. Çalışmalarda ayrıca "MEDEVAC" özel ambulans hizmetleri ekibi de görev aldı.

İki taraf arasındaki askeri ilişkilerin önemli adımlarından biri, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin'in 8 Haziran 2026'da Lefkoşa'da savunma alanında iş birliği ve SOFA anlaşmasını imzalamasıyla atılmıştı.

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, SOFA'nın Fransız askeri unsurlarının Ada'da konuşlandırılmasının yanı sıra askeri teknoloji paylaşımı, ortak askeri tatbikatlar, askeri eğitim faaliyetleri, askeri tesislere teçhizat desteği ve Fransa-GKRY savunma sanayisi iş birliğini kapsadığını belirterek tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, bu adımların Ada ve bölgedeki güvenlik ile istikrar açısından oluşturulan hassas dengeleri bozmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, düzenlemelerin KKTC ve Kıbrıs Türk halkı nezdinde "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Fransa ile Rum tarafı arasındaki savunma iş birliği süreci 2026 yılındaki SOFA ile sınırlı kalmıyor. Taraflar arasındaki savunma iş birliği anlaşması Nisan 2017'de imzalanmış ve Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmanın ardından Fransız Deniz Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu arasında düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştirilmeye başlanmıştı.