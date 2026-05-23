Fransa, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ben-Gvir’in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu.

Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Fransız ve Avrupalı aktivistlere yönelik “kabul edilemez davranışların” ardından alındığını ifade etti.

Fransız Bakan, Ben-Gvir’in Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen açıklamalar yaptığını savunarak, Avrupa Birliği’ni de İsrailli bakana yaptırım uygulamaya çağırdı.

Açıklamasında Fransız vatandaşlarına yönelik tehdit ve baskının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Barrot, özellikle kamu görevlilerinin bu tür tutumlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Öte yandan Ben-Gvir’in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Aşdod Limanı’nda tutulan aktivistlerden bir kadının “Özgür Filistin” sloganı attığı, ardından İsrail polisi tarafından sert şekilde yere yatırıldığı görüldü. Görüntülerde Ben-Gvir’in olay sırasında “İşte böyle yapmak gerekiyor” dediği duyuldu.