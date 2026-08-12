Fransa, sürekli arayarak pazarlama yapan çağrı merkezlerine yasak getiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenlemeye göre bankalar, satıcılar istedikleri gibi arayamayacak.

Fransız bir tüketici grubu, bu adımı satış sektörü açısından 'küçük bir devrim' olarak nitelendirdi.

Yasa, bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için 11 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi.

Aramaların yalnızca, kişinin halihazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda yapılmasına izin verilecek.

HUZUR VE SÜKUNET BİR HAKTIR

Tüketici hakları savunuculuğu grubu Que Choisir Ensemble yaptığı açıklamada, "Huzur ve sükunetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti" dedi.

Grubun başkanı Marie-Amandine Stévenin, "Bu tespit, tüketim talepleriyle dolup taşan çevrim içi ortam ve sokaklar için de geçerlidir" diye ekledi.

Stévenin, grubun uzun süredir 'evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini' savunduğunu söyledi.

Stévenin, 'Bu, satış aramaları almak istemeyen tüketicilerin büyük çoğunluğu için bir zaferdir' ifadesini kullandı.

Ancak yasa değişikliği bazı iş dünyası gruplarının ve çağrı merkezi sektörünün büyük ölçüde Fransa pazarına bağlı olduğu Fas'taki yetkililerin tepkisini çekti.

Fas gazetesi Le Matin'de yer alan bir habere göre, bir hükümet bakanı tele-pazarlama kısıtlamalarının 50 bine kadar iş kaybına yol açabileceğini tahmin etti.

FRANSIZLARIN YÜZDE 97'Sİ ŞİKAYETÇİ

Fransa'nın doğrudan satış sektör birliği Fédération de la Vente Directe'nin (FVD) başkanı Frédéric Billon, reformları eleştirdi.

Billon, "Müşterinizden yazılı onay almak zorunda kalacaksınız ve ayrıca bu onayın kanıtını da saklamanız gerekecek" diyerek, işletmelere idari yük getirdiğini belirtti.

2025 tarihli bir parlamento raporuna göre, insanların yüzde 97'si tele-pazarlama aramalarından rahatsız oluyor.

Raporun yazarları, bunun "Fransa'da insanları birleştiren ender konulardan biri" olduğunu esprili bir şekilde not etti.

Aynı rapor, Fransızların yüzde 72'sinin cep telefonlarından haftada en az bir kez arandığını, yüzde 38'inin ise günde bir kez arandığını bildirdi.

Almanya, Avusturya ve İtalya, bu tür pazarlama aramalarına önemli kısıtlamalar getiren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.