Fransa'nın en büyük 6 şehri olan Bordeaux, ülkeyi kasıp kavuran dev yangın dalgası sebebiyle on binlerce mağdura ev sahipliği yapıyor.
Şehrin devasa sergi merkezine yerleştirilen bölge sakinleri, yangının evlerini teğet geçmesi umuduyla belirsizlik içinde bekleyişlerini sürdürüyor.
Dev sergide kalan insanlar alevlerden kaçmayı başarsa da, evlerine kadar sürünen alevler şimdi onları kaçtıkları şehre kadar takip ediyor.
Gironde bölgesinde başlayan ve kent sınırlarına yaklaşık 10 mil kadar yaklaşan, rüzgarın etkisiyle hız kazanan orman yangınları, şimdi Bordeaux'a doğru ilerliyor.
ALEVLERLE SAVAŞ TRAKTÖRLER KATILDI
Şarap endüstrisinin merkezi olan 260 bin nüfuslu Bordeaux kentinin üzerine pazar günü sarı-turuncu renkte yoğun bir duman bulutu çöktü.
Sokakları keskin bir kokunun ve kül parçacıklarının kapladığı şehirde yayalar maske takarken, pek çok kişi evlerine kapandı.
İtfaiyeciler ise şehri korumak için resmen cephe savaşı veriyor. Yüzlerce itfaiyeci yangınların oluşturduğu hatta su ve söndürücü kimyasalla alevlerle çatışıyor. İtfaiye uçakları gökten su bombaları atıyor. Buna rağmen durdurulamayan yangın ancak hatta tutulabiliyor.
İtfaiyecilerin yardımına ise traktörler yetişti. Çiftçiler, ekinlerini sulamak için kullandıkları su tanklarını traktörlerine bağlayarak yangınların sürdüğü hatta geldi, itfaiyecilere destek oldu.
İNSANLAR KADAR HAYVANLAR DA MAĞDUR
Sönmek bilmeyen yangınlara rağmen Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yetkililerin şu aşamada bir şehir tahliyesi emri vermeyi beklemediğini bildirdi.
Ancak Cazenave ve diğer yetkililer, değişken rüzgarlar ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle itfaiyecilerin yangını kontrol altına almakta zorlanması halinde tahliye mümkün olduğunu belirtti.
Buna rağmen şehir, afete karşı bir güvenli bölgeye dönüştü. İnsanlar kadar, ormanlardan ve çiftliklerden kurtarılan hayvanlar da şehrin içinde korunma altına alındı.
İtfaiyeciler geyik, tavşan, sülün gibi hayvanlara su vererek yangın bölgelerinden kurtardıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kediler ve köpekler ise sahiplerine kavuşturuldu.
Yangın yolunda kalan, sahipleri tarafından salınan atlar da kilometrelerce koştuktan sonra sulara doğru kaçtı. Kurtarılan hayvanların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şehirde hava sıcaklığının salı günü 37, çarşamba günü ise 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
SERGİ MERKEZİNDE KORKU DOLU BEKLEYİŞ
Sığınak olarak kullanılan sergi merkezinde kalan vatandaşlar arasında ise endişe ve umut bir arada yaşanıyor.
Eysines kentinden gelen 77 yaşındaki emekli hastane çalışanı Atika Farhati, 5. kattaki balkonundan gökyüzünün kırmızıya döndüğünü gördüğünü korkuyla anlattı. Evinin alevlere teslim olmasından korkan kadın, endişeyle kararan göğe bakmaya devam etti.
Saint-Médard-en-Jalles'teki mühimmat fabrikasından emekli 89 yaşındaki mühendis Roger Peuron ise yangının stratejik balistik füze yakıtı üreten fabrikaya ulaşmadan durdurulacağından emin olduğunu belirtti. Çalışana göre, Fransa hükümetinin kaybedemeceği yegane tesis bu.
Peuron, yangının neden çıktığıyla ilgili fikrini de paylaştı. Yüzyıllar önce bataklıkları kurutmak için dikilen çam ağaçlarının yanıcı reçineleri ve sığ kökleri nedeniyle artık bölge iklimine uygun olmadığını ifade etti.
Tahliye edilenlerden Julien Hochard ve Céline Lartigue merkezde oluşan dayanışmayı ve itfaiyecilerin çabalarını överken, 70 yaşındaki Rabah Boukabous ise yetkililerin duruma geç müdahale ettiğini savundu.
220 BİN KİŞİ KAÇTI, 42 BİN HEKTAR YANDI
Gironde bölgesinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 42 bin hektar (103 bin dönüm) alan kül oldu.
Yaklaşık 220 bin kişinin tahliye edilmesine yol açan bu felaket, Fransa tarihinin barış dönemindeki en büyük tahliye operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in verdiği bilgilere göre, bu yaz ülke genelinde toplam 115 bin hektar ormanlık alan yandı.
Bu miktar, 2014-2023 yılları arasındaki yıllık ortalama 9 bin hektarlık kaybın ve yıkıcı olarak kabul edilen 2022 yazındaki 70 bin hektarlık alanın oldukça üzerinde yer alıyor.
Öte yandan İspanya'nın orta kesimlerinde devam eden orman yangınlarında da yaklaşık 50 bin hektar alanın yandığı ve 105 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.