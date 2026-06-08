Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın imzalanarak resmen uygulamaya konulduğunu GKRY lideri Nikos Hristodulidis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hristodulidis, anlaşmanın Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik hedeflere katkı sağlayacağını belirterek, bunun Avrupa Birliği'nin stratejik özerklik vizyonuyla uyumlu olduğunu ifade etti.

FRANSA ASKERLERİ BÖLGEYE KONUŞLANABİLECEK

SOFA kapsamında Fransa'nın askeri personeli ve unsurları belirli şartlar çerçevesinde Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılabilecek. Anlaşma ayrıca Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki faaliyetleri kapsamında GKRY topraklarını ve askeri altyapısını kullanabilmesine yönelik hukuki çerçeve oluşturuyor.

Söz konusu anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Nisan'da GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme gelmiş ve iki taraf arasında yürütülen müzakerelerin ardından sonuçlandırılmıştı.

Anlaşmanın yalnızca askeri konuşlanmayı değil, iki taraf arasında savunma alanındaki işbirliğini de kapsadığı belirtildi. Buna göre, askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatların düzenlenmesi ve stratejik diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi gibi başlıklar da anlaşmanın içeriğinde yer alıyor.