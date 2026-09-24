A Milli Futbol Takımımız yarın Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Riva'da yapılan idman saha kenarında kısa bir toplantının ardından başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiği üzerine durulduğu öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ ŞOKU

A Milli takımda tedavisi süren Orkun Kökçü, antrenmanda yer almadı. Sakatlığını atlatan kaleci Muhammed Şengezer ise idmanda hazır bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun da eksikliğinde Montella'nın nasıl bir orta saha kurgusu ile maça çıkacağı büyük merak konusu.