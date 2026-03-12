Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hızla yükselen akaryakıt fiyatlarını dengelemek adına yeni devlet destekleri sunulmasına karşı sert bir uyarıda bulundu. Ülkenin kamu maliyesinin oldukça kırılgan bir noktada olduğunu belirten Villeroy de Galhau, RTL kanalına verdiği mülakatta net bir dille, "Artık paramız kalmadı" ifadesini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARI KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Orta Doğu’daki gerilimin küresel petrol piyasalarında yarattığı dalgalanma sonucunda, Fransa’da akaryakıtın litre fiyatı son dönemde 2 Euro (yaklaşık 2,3 Dolar) barajını aşmış durumda. Bu artışın ardından muhalefet partileri ve sendikalardan gelen vergi indirimi, akaryakıt çeki veya tavan fiyat uygulaması taleplerine değinen Başkan, bu tür adımların %5 seviyesindeki kamu açığını daha da derinleştireceğini vurguladı.

Villeroy de Galhau, "Risk, bütçe açığının daha da büyümesi ve buna bağlı olarak konut kredileri ile ticari krediler için çok daha fazla faiz ödemek zorunda kalmamızdır" dedi.

KALICI ÇÖZÜM: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Kısa vadeli sübvansiyonların çözüm olmadığını ifade eden Merkez Bankası Başkanı, Fransa’nın ekonomik sağlığı için sürdürülebilir yol haritasını şu sözlerle çizdi:

"Uzun vadeli çözüm, kısa süreli yardımlarda değil; enerji bağımsızlığımızı kazanmakta ve enerji dönüşümüne yatırım yapmaktadır."

ORTA DOĞU GERİLİMİ EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Bölgesel çatışmaların Fransız ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini kaydeden Başkan, bu durumun enflasyonu bir miktar yükseltirken büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekti. Fransa Merkez Bankası verilerine göre, 2026 yılı için beklenen büyüme tahmini %1 civarında kalırken, yılın ilk çeyreği için %0,2 ile %0,3 arasında bir büyüme öngörülüyor.

BÖLGESEL KRİZ VE HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Bölgedeki tansiyon, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği ve dönemin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil 1200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından tırmanışa geçmişti. Tahran’ın bu saldırılara drone ve füzelerle karşılık vermesi, bölge genelinde geniş çaplı bir krize yol açtı.

Öte yandan, İran’ın 1 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması küresel enerji arzını durma noktasına getirdi. Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin %20’sinin ve günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol sevkiyatının rotası olan bu stratejik su yolunun kapalı kalması, Fransa gibi enerji ithalatçısı ülkeler üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.