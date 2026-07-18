Fransa Milli Futbol Takımı'nda 14 senelik Didier Deschamps dönemi bitiyor. Fransız çalıştırıcı, İngiltere ile Dünya Kupası'nda oynanacak üçüncülük maçının ardından görevinden ayrılacak. Deschamps'ın yerine gelecek ismi ise Fransız basını açıkladı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Zidane 1 Eylül itibarıyla takımın başına geçecek.
İLK SINAVI TÜRKİYE OLACAK
Başarılı çalıştırıcının takımı ile ilk maçı ise Uluslar A Ligi'nde Türkiye'ye karşı olacak. Bu karşılaşma, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.