Fransa Milli Futbol Takımı'nda 14 senelik Didier Deschamps dönemi bitiyor. Fransız çalıştırıcı, İngiltere ile Dünya Kupası'nda oynanacak üçüncülük maçının ardından görevinden ayrılacak. Deschamps'ın yerine gelecek ismi ise Fransız basını açıkladı.

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L'Equipe'te yer alan habere göre, Zidane 1 Eylül itibarıyla takımın başına geçecek.

İLK SINAVI TÜRKİYE OLACAK

Başarılı çalıştırıcının takımı ile ilk maçı ise Uluslar A Ligi'nde Türkiye'ye karşı olacak. Bu karşılaşma, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

 

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