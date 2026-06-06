Fransa adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan Fransa vatandaşı S.K., Kağıthane'de saklandığı adreste gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin izine ulaşan ekipler, Fransa tarafından "Difüzyon Mesajı" ile uluslararası düzeyde aranan S.K.'nın Kağıthane'de bulunduğunu belirledi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan S.K.'nın, uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve taşımak ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklayarak suç gelirlerini gizlemek suçlamalarıyla arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütüldüğünü ve elde edilen bilgilerin ilgili makamlarla paylaşılacağını belirtti.