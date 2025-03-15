Fransa’da artan araba hırsızlıklarına rağmen, suçluların dikkatinden kaçan bir model dikkat çekiyor.

melty'de yer alan habere göre SUV ve sedan araçlar bazen dakikalar içinde çalınırken, ülkenin en popüler ve en çok satan araçlarından biri, tüm beklentileri altüst ederek hırsızların ilgisini çekmiyor. İşte bu şaşırtıcı durumun arkasındaki neden..

ARAÇ HIRSIZLARI İZ BIRAKMIYOR

Sigortacıların oluşturduğu GIE Argos'un son barometresine göre, Fransa'da araç hırsızlıkları 2024 yılında %5 oranında artış gösterdi. Bu artış, 2023'te kaydedilen %11’lik yükselişle birleşerek, geçen yıl çalınan araç sayısını 70 bini aştı. Daha da endişe verici olan ise, hırsızlıkların %70'inin 'Röle Saldırısı' adı verilen bir yöntemle, görünürde hiçbir izinsiz giriş olmaksızın ve anahtar sinyalinin kopyalanması yoluyla gerçekleştirilmesi.

Fransa'da artan araç hırsızlıkları arasında, suçluların neredeyse hiç ilgisini çekmeyen bir araç modeli dikkat çekiyor. Bu araç, nadir veya lüks bir model değil; aksine, şehirlerden kırsal alanlara kadar her yerde görülebilen ve özellikle emekliler arasında popülerlik kazanan bir otomobil.

Toyota RAV4 V, Lexus RX II ve NX gibi modeller en çok çalınan otomobillerin başında gelirken, bu ünlü otomobil hırsızlık listesinde son sıralarda yer almayı başardı ve Fransa’nın en az çalınan araçları arasına girdi.

ARZ TALEP MESELESİ

GIE Argos yöneticisi Benoît Leclair, bu durumu 'arz-talep meselesi' olarak açıklıyor. Karaborsada uluslararası ilgi gören modellerin aksine, bu araç özellikle Afrika gibi yurt dışına kaçırılan araçların yoğun olduğu bölgelerde rağbet görmüyor.

Bu modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, diğer pek çok modele göre daha iyi bir koruma sunması. Hassas alarm sistemi ve güçlendirilmiş elektronik güvenlik önlemleri, suçluların işini bir hayli zorlaştırıyor. Peki, Fransız halkının büyük bir bölümünün tercihi olurken hırsızların ilgi göstermediği bu araç hangisi?

EN YAYGIN MODEL OLMASINA RAĞMEN HIRSIZLARIN HEDEFİ DEĞİL

İşte karşınızda Renault Captur!

Modern tasarımı, akıcı hatları ve zarif kıvrımlarıyla öne çıkan Captur, bugün Fransa’nın en yaygın otomobillerinden biri olmasına rağmen en az çalınan modeller arasında yer alıyor.

Genellikle en görünür modellerin en çok hedef alınan araçlar olması beklenirken, Captur bu genel kuralın dışında kalıyor. Özellikle emekliler arasında oldukça popüler olan bu kompakt SUV, sürüş kolaylığı, yüksek manevra kabiliyeti, güvenliği ve donanımıyla dikkat çekiyor. Elektrikli camlardan araç bilgisayarına, ayarlanabilir direksiyon simidinden sürücü koltuğuna kadar pek çok özelliğiyle Captur, günlük yolculuklarında konfor ve sadelik arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Yüksek performanslı alarm sistemi ve entegre hırsızlık önleme teknolojileriyle donatılmış Captur, elektronik saldırılara karşı diğer yeni ve gelişmiş modellere kıyasla daha az savunmasız bir seçenek sunuyor. Captur sahiplerine güven verirken, paralel pazarda hırsızların gözdesi olan Toyota RAV4 V ve Lexus’un lüks SUV modelleri, zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle hedef haline geliyor. GIE Argos yöneticisi Benoît Leclair, Toyota RAV4’ün ilk versiyonlarındaki kusurların, araçların kolayca çalınmasına olanak sağladığını ve organize suç ağları arasında popüler hale getirdiğini belirtiyor.

Çalınan araçlar, genellikle hırsızlıkların yoğun olduğu Bouches-du-Rhône bölgesindeki Marsilya gibi büyük uluslararası limanlar aracılığıyla yurtdışına naklediliyor.