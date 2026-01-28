Fransa'nın prestijli kayak merkezlerinden biri olan Courchevel 1850 otel, 16 saattir hala yanıyor. Yetkililerin hızlı müdahalesi sonucu kimsenin burnunun bile kanamadığı yangına 150'den fazla itfaiyeci müdahale etmeye çalışıyor.

Alevler, ahşap kaplamalı otelin çatısına sıçradı. Dev yangının çevredeki otellere sıçraması riski sürüyor.

Les Grandes Alpes isimli lüks otelde yerel saatle 19:00 sularında başlayan alevler kontrol edilemediği için bölgedeki otellerden toplam 270 kişi hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri ise dakikalar içinde bölgeye vardı. Yüzden fazla itfaiyeci, başka binalara sıçrama riski olan yangınla savaşıyor.

150 İTFAYECİ YANGINLA SAVAŞIYOR

Bölgeye sevk edilen yaklaşık 150 itfaiye görevlisi, dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Lüks mağazaların ve lüks restoranlarının bulunduğu bu ünlü kayak merkezinden yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görüldü.

İlk olarak yanan oteldeki 83 misafir tahliye edilirken, alevlerin sıçrama riski üzerine komşu otel Le Lana'da konaklayan 190 kişi de yerlerinden çıkarıldı.

Olayın yaşandığı Albertville Alt Valisi Bruno Charlot, tahliye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Les Grandes Alpes otelinin müşterileri çok hızlı bir şekilde istasyondaki diğer otellere yerleştirildi. Le Lana otelinde ise 150 müşteri ve yaklaşık 40 otel çalışanı tahliye edilerek güvenlik çemberinin dışına çıkarıldı" açıklamasını yaptı.

HİÇBİR TATİLCİNİN BURNU KANAMADI

Çatıda biriken yaklaşık bir metre kalınlığındaki kar tabakası ve binanın yapımında kullanılan ahşap gibi yanıcı malzemeler, itfaiyenin müdahalesini ciddi şekilde zorlaştırdı.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Savoie Valisi Vanina Nicoli, basına verdiği demeçte, "Birçok farklı malzemenin beslediği ve hızla ilerleyen bir yangınla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yayıldığı levhaların ve ağır taşların altında kalan alevlere ulaşabilmek için çatıyı testerelerle kesmek ve üzerindeki devasa kar yükünü temizlemek zorunda kaldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, operasyon sırasında dört itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ

Moûtiers jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Courchevel Belediye Başkanı Jean-Yves Pachod, kasaba merkezindeki ahşap kaplamalı bitişik nizam yapıların yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Pachod, "Burası istasyonun tam merkezi. Konutlar ile oteller birbirine çok yakın olduğu için durum oldukça tehlikeli bir hale geldi" açıklamasında bulundu.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ve alanın güvenli hale getirilmesinin saatler alacağını öngörüyor. Yangın, halen devam ediyor.

KARTAKAYA'DAKİ FACİA AKILLARA GELDİ

7 gün önce yıldönümünde anmalar yapılan Kartalkaya yangını, Fransa'daki yangınla bir kere daha akıllara geldi.

Gece saat 03:00 sularında başlayan ve 36 saat süren yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmesi yarım saatten fazla sürdü. Bölgeye ilk varan itfaiyeciler, belediye ekiplerinden olmuştu.

Kartalkaya Oteli'nde yangın söndürme fıskiyelerinin, yangın çıkışlarının olmaması otel müşterilerinin ölümüne doğrudan sebep oldu.

LPG sisteminin kapatılaması ve yangını doğrudan beslemesi de yangının hızla yayımlasına sebep olmuştu.