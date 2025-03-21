Carla Bruni, 57 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan bir görünümle Harper’s Bazaar İspanya’nın kapağında poz verdi. Fransa’nın eski first lady’si, sarı ipek ceket ve koyu kahverengi çoraplarla tamamlanan kapağın stilinde zarif bir duruş sergiledi.

Giydiği Chanel, Prada, Celine ve Gucci imzalı dokuz farklı kombinle poz veren Bruni, modellik kariyerine veda ettikten sonra da stilini korumaya devam etti.

Dergiye bir röportaj da veren Bruni, 2008’de başlayan hızlı ilişkilerini anlattı. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evliliğine dair en iyi anısının onu tanımak olduğunu söyledi.

Bruni, “Hayatımın o dönemindeki en güzel şey adamımla tanışmaktı çünkü her şey harikaydı, olağanüstüydü, çok ilginçti” dedi. Sade bir makyajla kameraya bakan Bruni, çekim boyunca hem güçlü hem de çekici bir duruş sergiledi.

Bruni, Élysée Sarayı'ndaki yıllarına da değindi. “Asla devrimci biri olmadım” dedi. “Kendi başıma siyasete girmezdim. Politikayı sevmem, gücü sevmem. İnsan eylemine inanmam” diye ekledi.

Siyasetin merkezine aşk yüzünden girdiğini belirten Bruni, “Ben daha çok evrene, kutsala inanırım” diyerek iç dünyasını ortaya koydu.

Röportajda müzikle olan bağından da söz etti. Yazarken hissetmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Bruni, “Piyano ve keman çalıyorum ama kötü çalıyorum. Yine de tutkuyla çalıyorum” dedi.

Güce sahip olan herkesin, hatta kralların ve kraliçelerin, insanlara yardım etmekle yükümlü olduğunu savundu. “Bu onların işi” ifadesini kullandı.

Bruni'nin son dönemdeki ilgi alanlarından biri de direk dansı. Instagram’da paylaştığı bir videoda bu sporu “inanılmaz bir şekilde formda tutan bir şey” olarak tanımladı.

SARKOZY İÇİN YAPMAYACAĞI YOK

Ancak moda ve güzellik temalı röportajın gölgesinde ciddi bir gündem de vardı. Geçtiğimiz yaz, Bruni kanıtla oynama ve örgütlü dolandırıcılıkla suçlandı. Bu suçlar 10 yıla kadar, çete üyeliği gibi ağırlaştırıcı durumlarla birlikte 20 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor.

İddialar, Sarkozy’nin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı bağış aldığına dair davayla bağlantılı oldu. Carla Bruni, eşi Nicolas Sarkozy’yi hapis cezasından korumak amacıyla yürütüldüğü iddia edilen 4 milyon sterlinlik yasa dışı bir kampanyaya katılmakla suçlandı.

“Sarko’yu Kurtarma Operasyonu” olarak anılan planın, daha önce hüküm giymiş olan eski Fransa Cumhurbaşkanı’nın cezaevine girmesini önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor. Bruni, yargı denetimine alındı ve dosyada yer alan kişilerle görüşmesi yasaklandı. Tek istisna eşi Sarkozy oldu.

Fransız yolsuzlukla mücadele birimleriyle iş birliği yaptığı bildirilen Bruni, şu an için kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Yargı süreci devam ederken Bruni’nin kefalet şartlarının, ceza davası için mahkemeye çıkacağı güne kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.