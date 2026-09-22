Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan 46 yaşındaki Azed Eddine Trari’nin Bodrum’da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Fransa makamlarınca hakkında “suç örgütü üyeliği”, “uyuşturucu” ve “para aklama” suçlarından kırmızı bülten çıkarılan Trari’nin, farklı bir kimlik üzerinden hareket ettiği belirlendi. Ekipler, şüphelinin Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenen sahte kimlik ve pasaportu kullandığını tespit etti. Polis ekipleri, Trari’nin sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum’a geldiğini belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında ekipler, 19 Eylül’de söz konusu aracı Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta bulunan Azed Eddine Trari gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheliyle ilgili adli işlemler devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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