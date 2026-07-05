FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ve Fransa takımları, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde bulunan Philadelphia Stadyumu’nda karşılaştı. Fransızlar maçı tek golle kazandı ve adını çeyrek finale
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Fransa, 70. dakikada kazanılan penaltı kazandı. Topun başına geçen Kylian Mbappe takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Fransa, sahadan 1-0 galip ayrılarak son sekiz takım arasına kalmayı başardı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP FAS
Bu sonucun ardından Fransa, çeyrek finalde Kanada'yı son 16 turunda 3-0 mağlup eden Fas ile karşı karşıya gelecek.