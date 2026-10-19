Dolar endeksi, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestoların ardından euronun zayıflaması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artmasıyla yeniden yükselişe geçti. Endeks 101 seviyesini aşarak 101,83 seviyesinde kaldı.

Başta euro olmak üzere altı büyük para birimi karşısında doların değerini ağırlıklı olarak ölçen endekste, en büyük paya sahip olan euronun düşüşü belirleyici oldu. Fransa'daki protestolar ortak para birimi üzerinde baskı oluşturdu.

Reuters'ın aktardığına göre, Londra merkezli InTouch Capital Markets'ın Asya Döviz Bölümü Başkanı Kieran Williams, "Hafta sonu yaşanan karışıklıklar, euro için doğrudan değil, esas olarak Fransız tahvilleri aracılığıyla önem taşıyor" dedi.

FAİZLERİN SABİT KALMASINA YÜZDE 84 OLASILIK

Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü yaptığı açıklamalar ise doları zayıflatan etkenler arasında yer aldı. Warsh, bu ayki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonucuna ilişkin sinyal vermekten kaçınırken beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini söyledi.

Fed, 27-28 Ekim'deki politika toplantısı öncesinde sessiz döneme girerken piyasalar faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatlıyor. Yatırımcıların gündeminde 29 Ekim'deki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı da bulunuyor.

Williams, toplantılara hazırlık sürecinde pozisyonların düşük kalmasının ve Fransa kaynaklı risklerin yüksek olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER DE İZLENİYOR

Yatırımcılar, Yemen'de Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmaların hafifleme belirtisi göstermediği Ortadoğu'daki gelişmeleri de takip ediyor. Hürmüz Boğazı'nda devam eden tanker saldırıları da piyasaların izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

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