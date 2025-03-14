Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın Rusya ile ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lecornu, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmeler yaparken, Fransa'nın ne tam anlamıyla savaşta ne de tamamen barış içinde olduğunu belirtti. Lecornu, Fransa'nın mevcut durumunu, "Rusya bizi hasım seçti" şeklinde tanımlayarak, çatışmanın biçiminin değiştiğini vurguladı.

Konuk olduğu France 2 kanalında yaptığı açıklamalarda Lecornu, Kiev hükümeti için güvenlik garantilerinin Ukrayna'nın silahsızlandırılmaması gerektiğini ve bunun Fransa için bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi. Ancak Lecornu, ateşkesin ya da kötü bir barış anlaşmasının, Rusya'nın askeri kapasitesini yeniden oluşturmasına imkan tanıyacak bir taktiksel duraklamaya dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekti. Fransa'nın kalıcı bir barış istediğini belirtti.

Bakan Lecornu, "Rusya, savaşın yeni bir biçimini icat ediyor" diyerek, Fransa'nın artık sadece geleneksel savaşlar değil, aynı zamanda enerji savaşları ve siber saldırılar gibi gözle görülmeyen tehditlerle de karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu durumun, ne tam anlamıyla savaşta ne de barış içinde olunmadığı bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Lecornu, savaşta olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunmasının önemli olduğunu belirterek, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme olasılığına ilişkin net bir bilgi bulunmadığını da ekledi.

Son olarak, Lecornu, Rusya'nın, işgal etmeksizin de yenilginin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.