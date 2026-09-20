Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede bu yıl üçüncü kez şarap üretimi düşüşe geçecek. Üretim, 70 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir. Bu durum, rekor sıcaklıklar ve şiddetli kuraklığın özellikle şaraplık üzüm bağlarını vurmasının ardından geldi.

Burgonya bölgesindeki Grand Cru şarap bağlarının en büyük sahiplerinden Maison Louis Latour'un CEO'su Florent Latour, bu yılki hasadın normal seviyenin yaklaşık yarısında kaldığını söyledi.

ÜRETİMDE YENİ DENGELER

INSEEC Grande École'de şarap ve alkollü içecekler kürsüsü başkanı Jean-Marie Cardebat, Fransa'da artık hiçbir bölgenin sıcak hava dalgalarından güvende olmadığını belirtti. Cardebat'a göre, daha ılıman iklimli Loire Vadisi ve Champagne bölgeleri sıcaklıklardan daha fazla etkilenirken, Bordeaux ve Languedoc-Roussillon'daki üreticiler geçen yıla göre daha iyi hasat bildirdi.

Cardebat, Fransa'nın iklim değişikliğine karşı bazı ülkelere kıyasla daha az hazırlıklı olduğunu da ifade etti. İspanya'nın da sıcak hava dalgalarına sık maruz kaldığını ancak sulama altyapısı sayesinde daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

HASAT TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ

Artan sıcaklıklar, üzüm hasadının da giderek daha erken yapılmasına yol açıyor. Maison Louis Latour CEO'su Latour, bu yıl hasada 14 Ağustos'ta başladıklarını belirterek bunun şirket tarihindeki en erken hasat olduğunu söyledi.

Latour'a göre hasat ortalama olarak her 10 yılda yaklaşık üç gün öne çekiliyor. Bu da 1930'lardan bu yana hasat takviminin yaklaşık bir ay erkene taşındığı anlamına geliyor.

MALİYETLER ARTIYOR

İklim kaynaklı üretim kayıpları, şarap sektöründeki maliyet baskısını artırıyor. Cardebat, şarap sektöründe şirket iflaslarının 2019-2025 döneminde üç katına çıktığını ve 2026'nın da zor geçebileceğini belirtti.

Üreticilerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için daha fazla yatırım yapması gerekiyor ancak düşük üretim ve yüksek maliyetler bu kapasiteyi azaltıyor. Cardebat, bu durumun sektörde bir "kısır döngü" yarattığını söyledi.

Fransa hükümeti, yaz sonunda sıcak hava dalgalarından etkilenen çiftçi ve şarap üreticilerini desteklemek için 1 milyar euronun üzerinde bir acil yardım paketi açıkladı.

TÜKETİM DÜŞÜYOR, BAĞLAR SÖKÜLÜYOR

Fransa'da şarap tüketimi de uzun vadede geriliyor. Günlük şarap tüketimi 1960'ta nüfusun yaklaşık yarısına denk gelirken, 2018'de yüzde 10'un altına düştü.

Tüketimdeki düşüş, enflasyon ve tarifelerle birleşince stoklar arttı. Üreticiler ise arzı azaltmak için bağları sökmeye başladı. Bordeaux bölgesinde 2023'ten bu yana yaklaşık 20 bin hektar bağ söküldü.

2026'da Fransa'daki bağların yaklaşık yüzde 4'ünün hükümet destekli bir program kapsamında sökülmesi bekleniyor. Üreticilere kalıcı olarak sökülen her hektar için 4 bin euro ödeme yapılıyor.

YENİ PAZARLAR ARANIYOR

Sektördeki kriz, üreticileri yeni ürün ve pazar arayışına yöneltiyor. Cardebat, özellikle ABD'yi yeni ürünlerin test edildiği önemli bir pazar olarak gösterdi. Güney Amerika, Brezilya ve Hindistan ise Fransız şarabı için büyüme potansiyeli taşıyan pazarlar arasında yer alıyor.

Hazır içim ürünler ve farklı ambalaj seçenekleri de genç tüketicilere ulaşmak için öne çıkıyor. Maison Louis Latour ise Güney Amerika, Brezilya ve Afrika pazarlarına odaklanıyor. Şirket, Afrika'yı özellikle genç nüfusu nedeniyle gelecekte önemli bir pazar olarak görüyor.

FRANSA LİDERLİĞİ KAYBEDEBİLİR

Cardebat'a göre Fransa'nın bu yıl üçüncü sıraya gerilemesi, üretim sorunlarının boyutunu ortaya koyuyor. İtalya liderliğini sürdürürken, İspanya'nın Fransa'yı geçme ihtimali bulunuyor.

Bu durum sadece sembolik bir değişim değil. Üretimdeki düşüş, Fransa ve şarap sektörü için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor.