Fransa, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ilave Rafale savaş uçakları satın alınmasının finansmanına yardımcı olmak için Yunanistan envanterinde bulunan 24 adet Mirage 2000-5 savaş uçağını satın alacaktı. Ancak Fransa’nın bu uçakları satın almayı reddetmesi üzerine Yunanistan, uçak satışında zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nun okuyucularına aktardığı haberde, Hindistan başta olmak üzere potansiyel alıcılarla daha önce yapılan görüşmelere rağmen 24 adet Mirage 2000-5 savaş uçaklarının satın alınmasına yönelik ciddi bir ilgi oluşmadı. Son bilgilere göre Ukrayna’nın uçağı satın almaya ilgi duyduğunu ancak Yunanistan’ın anlaşmayı sürdürmemeyi tercih ettiğini gösteriyor.

"RAFALE FİLOSUNU GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Yunanistan’ın satışa yanaşmama sebebi olarak ise Mirage 2000-5 savaş uçaklarının en azından daha fazla Rafale savaş uçağı tedariki güvence altına alınana kadar ülkenin hava savunmasının kritik bir bileşeni olmaya devam etmesi olarak gösteriliyor. Bu bağlamda Atina, uçağı bağışlamaya istekli değil, bunun yerine yeni satın alımları finanse etmek için onları satmayı hedefliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 24 Mart 2024 Pazar akşamı ANT1 televizyon kanalında F-16 Block 30 ve Mirage-2000 savaş uçaklarının satılması gerektiğini belirtmişti. Dendias, “Türk komşularımızın nihayet ABD’den 40 yeni F -16 savaş uçağı satın alacak ve 80 tanesini Viper’a yükseltecek. Biz ne yapıyoruz?” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Size karşı bir kez daha dürüst olmak istiyorum. Biraz gecikmemiz var, telafi edeceğiz. En geç 2027 yılına kadar F-16 Viper uçaklarından oluşan yetenekli bir filo kurmuş olmalıydık. Ama çok daha derin işler yapmamız lazım, öncelikle uçak tiplerimizi homojenleştirmemiz lazım.F-4’ümüz var, Mirage 2000-5’imiz var, F-16 Block 30’umuz var, F-16 Block 50’miz var, F-16 Block 52’miz var, F-16 Viper’ımız var, Rafale’imiz var.Bu böyle olmaz. F-4’ler emekliye ayrılmalı. Mirage 2000-5 son derece yetenekli bir uçak, satılması gerekiyor. Block 30 F-16’ların satılması gerekiyor. Geri kalan tüm uçaklar için F-16’ları Viper seviyesine çıkarmalıyız, Rafale filosunu güçlendirmeliyiz, 24 tane var, onları 30’a çıkarmak iyi olur ve tabii ki F-35’leri de almalıyız, ama hangi F-35’ler? Dördüncü nesil F-35.” İfadelerini kullanmıştı.