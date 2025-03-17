Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Fransa’daki soruşturma süreci devam ederken ülkeden ayrılmasına izin verildiğini ve Dubai’ye döndüğünü açıkladı.

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Telegram’daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa’da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai’ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Fransız yetkililer, Ağustos 2024’te Durov’u gözaltına almıştı. 96 saat süren gözaltı sürecinin ardından 5 milyon avro kefaletle serbest bırakılmış ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Mahkeme ayrıca Durov’a Fransa’dan çıkış yasağı getirmişti. Ancak devam eden hukuki süreçte Fransız makamları, ülkeyi terk etmesine izin verdi.

Durov, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, Telegram’ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini belirtti. Fransa’daki soruşturma sürecinin ne zaman sonuçlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.