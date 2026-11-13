A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. 15 Kasım Pazar günü Fransa'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan mücadelenin hakemi belli oldu.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ CHRIS KAVANAGH

Fransa-Türkiye maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Ian Hussin yapacak. VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury olacak.

GRUPTA 5'TE 0 ÇEKTİK

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Belçika'ya mağlup oldu ve grupta üst üste 5. yenilgisini aldı.

Grupta İtalya ve Fransa'nın 10, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.