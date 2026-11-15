UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta mücadele A Milli Takımımız, Fransa deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. A Ligi’nde kalmak isteyen Sergen Yalçın ve öğrencileri zorlu maçtan 3 puanla dönmek istiyor. Fransa’nın Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.

Karşılaşmanın ilk 11’leri:

Fransa: Maignan, Diouf, Konate, Jacquet, Kumbedi, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Barcola, Olise, Mbappe.

Türkiye: Berke, Zeki, Emirhan, Abdülkerim, Merih Demiral, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.

UĞURCAN VE OZAN KADRODA YOK

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek. Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır da maç kadrosunda yer almıyor.

A LİGİ İÇİN SON ŞANSIMIZ

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.