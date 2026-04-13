ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası doğu saati ile sabah 10'da (TSİ 17.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ablukanın başlamasına kısa süre önce açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Krallık ile birlikte "tamamen savunma amaçlı bir görev" kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelere ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Macron, "Birleşik Krallık ile birlikte, önümüzdeki günlerde boğazdaki seyir özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan barışçıl ve çok uluslu bir göreve bizimle birlikte katkıda bulunmak isteyen ülkelerle bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

Macron, kendisiyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çalışacaklarını söyledi.

'SAVAŞIN DIŞINDA KALACAĞIZ'

Her iki ülke de ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sürdürdüğü savaşın dışında kalmak istediklerini açıklamıştı.

Ancak her iki ülke de Orta Doğu'dan enerji nakliyesi için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiğini savunduklarını açıklamıştı.