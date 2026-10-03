A Milli Takım'ın yer aldığı grupta Fransa ile İtalya kozlarını paylaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında Fransa, 55. dakikada Olise'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 68. dakikada Bastoni'nin golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Ayrıca Fransa'da Upamecano, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fransa puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sıraya yerleşti. Fransa bir sonraki maçında Belçika'yı, İtalya ise A Milli Takım'ı konuk edecek.
ULUSLAR LİGİ'NDE 10 MAÇ OYNANDI
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Belçika-Türkiye: 3-0
Fransa-İtalya: 1-1
B Ligi:
2. Grup:
Macaristan-Gürcistan: 1-0
Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3
4.Grup:
Polonya-Romanya: 6-0
Bosna-Hersek-İsveç: 1-1
C Ligi:
2. Grup:
Letonya-Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0
3. Grup:
Kazakistan-Moldova: 1-2
Faroe Adaları-Slovakya: 1-1