A Milli Takım'ın yer aldığı grupta Fransa ile İtalya kozlarını paylaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında Fransa, 55. dakikada Olise'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 68. dakikada Bastoni'nin golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Ayrıca Fransa'da Upamecano, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fransa puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sıraya yerleşti. Fransa bir sonraki maçında Belçika'yı, İtalya ise A Milli Takım'ı konuk edecek.

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ULUSLAR LİGİ'NDE 10 MAÇ OYNANDI

 

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 10 maçla devam etti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Belçika-Türkiye: 3-0

Fransa-İtalya: 1-1

B Ligi:

2. Grup:

Macaristan-Gürcistan: 1-0

Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3

4.Grup:

Polonya-Romanya: 6-0

Bosna-Hersek-İsveç: 1-1

C Ligi:

2. Grup:

Letonya-Karadağ: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0

3. Grup:

Kazakistan-Moldova: 1-2

Faroe Adaları-Slovakya: 1-1