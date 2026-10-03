A Milli Takım'ın yer aldığı grupta Fransa ile İtalya kozlarını paylaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında Fransa, 55. dakikada Olise'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 68. dakikada Bastoni'nin golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Ayrıca Fransa'da Upamecano, 85. dakikada gördüğü 2. sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fransa puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sıraya yerleşti. Fransa bir sonraki maçında Belçika'yı, İtalya ise A Milli Takım'ı konuk edecek.

ULUSLAR LİGİ'NDE 10 MAÇ OYNANDI