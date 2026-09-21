Atina ve Paris yönetimleri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısının yeniden başlatılmasına ilişkin Türkiye dahil kıyı devletlerine gönderilecek bildirim metninin içeriği üzerinde anlaşmaya vardı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve araştırma sahasına bağlı olarak Mısır’a da iletilmesi planlanan bildirimde, "Fransız bayraklı bir geminin uluslararası sularda kablo döşeme araştırmaları gerçekleştireceği" duyurusu yapılacak.

Yunan-Fransız bildirimine göre araştırma alanları ve faaliyet süresi kesin bir dille belirtilecek.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis çalışmaların "yakında" başlayacağını bildirdi.

BİLDİRİYİ KİM YAYINLAYACAK?

Bildirimin Atina mı yoksa Paris tarafından mı iletileceği konusunun henüz net değil.

Metnin araştırma gemisi, Great Sea Interconnector (GSI) projesinde çoğunluk hissesine sahip Fransız Meridiam şirketi veya doğrudan Fransa hükümeti tarafından gönderilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Atina yönetimi bu fikre destek verirken, araştırmalar için Türkiye’den izin istenmeyeceğini ve müteakip NAVTEX bildirisinin Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi’nin Kandiye istasyonu tarafından yayımlanacağı vurgulandı.

TÜRKİYE DİKKATLE İZLİYOR

Yunan basını Kathimerini gazetesine göre Ankara yaşananları dikkatle izliyor. Gazeteye göre Ankara, şimdiden bu bildiriye karşı önlemlerini alıyor.

Gazetede Ankara'nın tutumu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın tutumu; Türkiye'nin egemenlik hakları ve yetki alanı beyan ettiği ve sürdürdüğü deniz alanlarında araştırma veya kablo döşeme faaliyetleri planlandığında, ilgili gemilerin bayrak devletinin, bu faaliyetlerin başlamasından önce gerekli iş birliği, koordinasyon ve faaliyet çakışmalarının önlenmesini sağlamak amacıyla diplomatik kanallar üzerinden Türkiye ile iletişime geçmesi gerektiği yönündedir."

Yunan basını, Ankara'nın NAVTEX ilan ederek bölgedeki faaliyetlerden önce diplomatik temas talep edebileceği üzerinde duruyor.

YUNANİSTAN İÇİNDE SEÇİM OYUNU

Yunanistan iç siyasetinde ise iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) partisi, 2027 baharında yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde önde olmasına rağmen tek başına iktidar eşiğinden uzakta bulunuyor.

Başbakan Miçotakis’in üçüncü dönem hedefine ulaşabilmesi için enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, dış politikada yaşanabilecek krizler ve OPEKEPE skandalı gibi ana unsurlarla birlikte; taşradaki oy kaybı, merkez seçmeni elinde tutma çabası ve sandığa gitmeyen seçmenlerin tutumu gibi toplam altı meseleyi yönetmesi gerektiği belirtiliyor.