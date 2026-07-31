OYUNCU SERRA PİRİNÇ'İN FLÖRTÜ SAPIK ÇIKTI
''Date mi Şimdi Bu" programına konuk olan oyuncu Serra Pirinç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Paris'te yaşadığı bir buluşmanın beklenmedik şekilde korku dolu bir deneyime dönüştüğünü anlatan Pirinç, görüştüğü kişinin rahatsız edici davranışları nedeniyle Fransa'dan ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
PARİS'TE BAŞLAYAN BULUŞMA KORKUYA DÖNÜŞTÜ
Fransa'da yaşadığı dönemde Paris'te bir buluşmaya çıktığını söyleyen Serra Pirinç, ilk başta her şeyin güzel ilerlediğini belirtti. Şehrin atmosferi, yemekler ve geçirilen zamanın ardından karşı tarafın tavırlarının değiştiğini anlatan oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı:
ÜLKEYİ TEK ETTİM
"Lokasyon güzel, şehir güzel, Paris'teyim. Yemekler güzel, şarap güzel... Her şey çok güzeldi. Sonra herif sardı bana, sapık çıktı yani. Pirinç, ''Her şey çok güzel gidiyordu, herif sapık çıktı. Engelliyorum başka numaradan yazıyor, instagram'dan yazıyor. Bela oldu başıma. Bir sene sürdü. Fransız adamın biriydi. Böyle bir kötü bir anım var. Benim gitmem lazım diyerek kaçtım. İlk trenle Almanya'da halamın yanına gittim. Ülkeyi terk ettim.''
FARKLI HESAPLARDAN ULAŞMAYA ÇALIŞTI
Yaşadığı olayın zamanla taciz boyutuna ulaştığını dile getiren Pirinç, görüştüğü kişinin kendisini engellemesine rağmen farklı telefon numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık bir yıl boyunca ulaşmaya çalıştığını söyledi.
Buluşma sırasında ortamdan ayrılmak için "Gitmem lazım" dediğini belirten oyuncu, yaşadığı korkunun ardından ertesi gün Fransa'dan ayrılarak Almanya'da yaşayan halasının yanına gittiğini anlattı.
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İLİŞKİLERDE KARŞILIKLI HEYECAN VURGUSU
Programda kadın-erkek ilişkileri üzerine de konuşan Serra Pirinç, bir ilişkide taraflardan birinin sürekli çaba göstermesinin zamanla yıpratıcı olabileceğini söyledi.
Karşılıklı ilgi ve heyecanın önemli olduğunu belirten oyuncu, bir tarafın hevesinin sürekli karşılıksız kalması durumunda ilişkinin zarar görebileceğini ifade etti.
"İKİZLER BURCUYUM AMA BALIK GİBİ HİSSEDİYORUM"
Kendisini dışarıdan göründüğünden daha duygusal biri olarak tanımlayan Serra Pirinç, "İkizler burcuyum ama Balık gibi hissediyorum" sözleriyle dikkat çekti.
Oyuncu, sevdiği kişinin heyecanını paylaşmanın ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir ilişkinin önemli parçaları olduğunu dile getirdi.
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