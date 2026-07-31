"İKİZLER BURCUYUM AMA BALIK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendisini dışarıdan göründüğünden daha duygusal biri olarak tanımlayan Serra Pirinç, "İkizler burcuyum ama Balık gibi hissediyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu, sevdiği kişinin heyecanını paylaşmanın ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir ilişkinin önemli parçaları olduğunu dile getirdi.