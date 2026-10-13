Fransa’ya seyahat etmek isteyenleri ilgilendiren yeni bir düzenleme duyuruldu. Vize başvurularında randevu sürecini kapsayan uygulama kapsamında, 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için bekleme listesine kaydolması zorunlu olacak.

Vize başvurularını kabul eden VFS Global’in internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede, yeni sistemin belirtilen tarihten itibaren uygulanacağı belirtildi. Buna göre, ilgili kategorilerde başvuru yapmak isteyenlerin randevu işlemlerini bekleme listesi üzerinden yürütmesi gerekecek.

İLK BAŞVURULAR DA KAPSAMDA

VFS Global’in duyurusunda, kısa dönem turistik/özel ziyaret kapsamında ilk kez başvuru yapacak kişilerin de bekleme listesi uygulamasına tabi olacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla birlikte Fransa vizesi için randevu almak isteyenlerin başvuru sürecini önceden planlamaları önem kazanıyor. Fransa’ya seyahat etmeyi düşünenlerin, randevu işlemlerine ilişkin güncel bilgilendirmeleri takip etmeleri ve gerekli kayıt işlemlerini zamanında yapmaları tavsiye ediliyor.