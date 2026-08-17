Fransa'nın çeşitli bölgelerinde sıcak hava dalgası ve orman yangınlarının etkileri sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil görüntüleri ülkenin gündemine oturdu.

ÜLKE YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

Macron'un Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon başkanlık konutunda tatil yaptığı sırada jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları Paris Match dergisinin kapağında yayımlandı.

Dergi, Macron'un tatilini spor aktivitelerinin yanı sıra çalışma programı ve telefon görüşmeleriyle sürdürdüğünü aktardı. Ancak fotoğrafın yayımlandığı dönem, Fransa'daki yangınlarla mücadelenin gölgesinde kalmadı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Macron'un jet ski üzerindeki görüntüleri muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, ülkenin sıcak hava ve yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerinde görüntülenmesini “yanlış bir mesaj” olarak nitelendirdi.

Ekolojist milletvekili Alexis Corbière de fotoğrafı eleştirerek Macron'un görüntülerinin Fransa'nın yaşadığı ekolojik ve sosyal krizle bağdaşmadığını savundu. Eleştirilerin ortak noktasını ise Cumhurbaşkanı'nın ülkenin yaşadığı krizle ne kadar iç içe olduğu tartışması oluşturdu.

“İTFAİYECİLERİN YANINDA OLMALIYDI”

Komünist senatör Pierre Ouzoulias da Macron'un görüntülerini “uygunsuz” buldu. Ouzoulias, yangınlarla mücadelenin sürdüğü bir dönemde Macron'un jet ski yerine yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu.

“FOTOĞRAFLAR İZİNSİZ ÇEKİLDİ”

Macron'un ekibinden ise fotoğraflara ilişkin farklı bir açıklama geldi. Başkanlık çevresi, görüntülerin özel olarak izin verilen bir çekim kapsamında alınmadığını belirtti. Paris Match'in haberinde Macron'un tatili sırasında telefon görüşmelerini sürdürdüğü, koşu ve boksun yanı sıra çeşitli su sporları yaptığı aktarıldı. Ancak açıklamalar tartışmayı sona erdirmedi.

Fransa'da asıl tartışma, Macron'un tatil yapıp yapamayacağından çok, ülkenin yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir görüntü verdiği üzerinden yürütülüyor. Jet ski fotoğrafı da bu nedenle Fransa'da yalnızca bir tatil karesi olmaktan çıkıp siyasi tartışmanın merkezine yerleşti.