Marseille yakınlarındaki Pennes-Mirabeau kasabasında 19 yaşındaki Afganistanlı bir genç, kasabanın ahırına girdikten sonra tüm Fransa'yı şoke eden mide bulandırıcı suçlar işledi.

Kameralara yakalanan mülteci genç, ahırdaki hayvanların bacaklarını bağlayarak hepsine teker teker tecavüz etti.

Kasabanın hayvancılıkla uğraşan ailesi, mülklerinde hareket sensörlü kameralar yerleştirerek gece vakti ahırlara giren bir silüet tespit etti.

Bunun üzerine ahıra giren çobanlar, hayvanları bağlı ve ağır yaralı bir şekilde buldu. Çobanlar poisi arayarak şikayetçi oldu.

Fransız La Provence gazetesi hayvanların bacaklarının bağlandığını ve açıkça tecavüz belirtileri taşıdığını bildirdi

Elde edilen görüntülerin polise teslimedilmesiyle suçla mücadele ekipleri 10 Nisan gecesi zanlıyı gözaltına aldı.

SERİ HAYVAN TECAVÜZCÜSÜ

Soruşturma kapsamında zanlının Şubat ve Mart aylarında da benzer saldırılar gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bölge halkı yaşadığı dehşeti yetkililere aktararak adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Gözaltına alınan zanlı 11 Nisan Cumartesi günü hakim karşısına çıktı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Evcil hayvanlara yönelik zalimce eylemler suçlamasıyla yargılanan genç 45 bin euro para cezası ve üç yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya.

Hayvan Koruma Derneği bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağını ve sivil taraf olarak sürece müdahil olacağını duyurdu.

Dernek yetkilileri yaptıkları resmi açıklamada "bu barbarı mahkemeye çıkaracağız ve hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

SPA yetkilileri yürüttükleri hukuki mücadele ile bu tür vahşetlerin cezasız kalmayacağını vurguladı.

Zanlı 13 Nisan Pazartesi günü mahkemeye çıkarılarak yargılanma sürecine resmi olarak başladı.