Fransa’da karayollarının kenarında belirmeye başlayan gizemli mavi kutular, binlerce sürücünün merakını uyandırdı. Sade görünümleri nedeniyle ilk etapta yeni nesil hız kameraları veya gözetim sistemleri sanılan bu cihazların, aslında ülkenin yol geçiş ücreti sistemini kökten değiştirecek yeni bir teknolojinin parçası olduğu ortaya çıktı.

"Serbest akış" adı verilen proje kapsamında yerleştirilen bu mavi kutular, geleneksel otoyol gişelerinin yerini alarak araçların durmasına ya da yavaşlamasına gerek kalmadan geçiş yapmasını sağlıyor.

Gelişmiş kamera ve sensörlerle donatılan sistem, seyir halindeki araçların plakalarını anında okuyarak sürücünün ödemesi gereken geçiş ücretini otomatik olarak hesaplıyor.

Avrupa’nın en kapsamlı yol ağlarından birine sahip olan Fransa, bir milyon kilometreyi aşan bu ağı finanse etmek için yeni kaynaklar arıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte akaryakıt vergisi gelirlerinde yaşanan düşüş ve artan yol bakım maliyetleri, yönetimi bu alternatif modele yöneltti.

PORTEKİZ VE NORVEÇ'TE KULLANILIYOR

Ülkedeki bazı sürücüler bu uygulamayı "yeni bir gizli vergi" olarak nitelendirip tepki gösterse de yetkililer, sistemin yolları kullananların bakım masraflarına adil şekilde katılmasını sağlayacağını savunuyor.

Portekiz ve Norveç gibi ülkelerde halihazırda başarıyla uygulanan bariyersiz geçiş sisteminin yol güvenliğine de ciddi katkı sunması bekleniyor. Uzmanlar, gişe bariyerlerinin ortadan kalkmasıyla gişe önlerindeki trafik sıkışıklığının, ani frenlemelerin ve tehlikeli şerit değiştirmelerin azalacağına dikkat çekiyor.

Altyapı modernizasyonunun bir parçası olarak Fransa genelinde yaygınlaştırılan bu mavi kutuların, yakın gelecekte İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de standart hale gelmesi öngörülüyor.