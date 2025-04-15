Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu dün Atina’da bir araya geldi. Yunan Bakan Dendias, “Yunanistan tehdit eden değil, tehdit edilen bir ülkedir” iddiasına bulundu. Yunanistan, Fransa’dan 16 gemisavar füze satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Füze sistemlerinin hem donanma gemilerine hem de kıyı savunma sistemine entegre edilebileceği belirtildi. Yeni sistem “çok katmanlı savunma kubbesi”nin parçası olarak tanımlandı. Atina yönetiminin, 2036’ya kadar 25 milyar Euro’luk savunma modernizasyonu planladığı belirtilirken, “Yunanistan, komşusu Türkiye’ye ayak uydurmak için silahlı kuvvetlerini modernize ediyor” yorumu yapıldı.