Fransa'da üniversite yemekhanelerinde sunulan 1 euroluk yemek uygulaması, beklenenin çok üzerinde talep görmesi nedeniyle ciddi kapasite sorunlarına yol açtı. Öğrencilere yönelik sosyal yemek programı, yoğun ilgi nedeniyle hem çalışanları hem de öğrencileri zor durumda bırakıyor.

Öğrenci hizmetleri kuruluşlarının çatı örgütü Cnous tarafından cuma günü yapılan açıklamada, uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 daha fazla yemek servis edildiği belirtildi. Fransız medyası 20minutes'a göre Cnous, bu dönemde yaklaşık 1,3 milyon öğünün dağıtıldığını açıkladı.

YEMEKHANELERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Açıklamada, öğrenci hizmetleri kuruluşlarının mümkün olan en fazla öğrenciye ulaşabilmek için üretim, depolama ve servis kapasitelerini en üst seviyeye çıkardığı ifade edildi. Ancak artan talep, yemekhanelerde yoğunluk ve uzun kuyruklara neden oluyor.

Fransa'da 4 Mayıs'tan itibaren tüm öğrenciler, üniversite yemekhanelerinde bir ana yemek ve başlangıç, tatlı, yoğurt ya da meyve gibi iki yan üründen oluşan tam bir öğünü 1 euroya alabiliyor. Uluslararası öğrenciler de bu uygulamadan yararlanabiliyor.

MALİYETİ ORTALAMA 8 EURO

Öğrencilere 1 euroya sunulan öğünün gerçek maliyetinin ortalama 8 euro olduğu bildiriliyor. Uygulamanın, öğrencilerin üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fransız hükümeti, programa 50 milyon euro destek sağladı. Cnous'a göre bu kaynak, her öğünün maliyetinin yüzde 88'ini karşılıyor. Ayrıca yemekhanelerin ekipman yatırımlarını finanse etmek ve 204 yeni tam zamanlı personel istihdam etmek için de bütçe ayrıldı.

Fransa Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Philippe Baptiste, 2027 bütçe taslağında programa 143 milyon euroluk ek kaynak ayrılacağını duyurdu.

PERSONEL DE ZORLANIYOR

Uygulamanın yoğun ilgi görmesi, üniversite yemekhanelerinde çalışan personel üzerinde de baskı oluşturdu. Fransız sendikaları, çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla hafta başında Crous yemekhanelerinde grev çağrısında bulundu.

Öğrenciler arasında da yoğunluk nedeniyle sorun yaşandığı bildiriliyor. İnternette paylaşılan görüntülerde yemekhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülüyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre bazı öğrenciler, yoğunluk nedeniyle yemekhanelerde yemek yemeyi bıraktıklarını ifade ediyor.

Kuzey Fransa'nın Amiens kentinde üniversite okuyan bir öğrenci, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, yoğunluk nedeniyle bazı günler yemek yemekten vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi.

Cnous Başkanı Bénédicte Durand, bölgesel öğrenci hizmetleri kuruluşlarına yemekhanelerdeki "sürdürülebilir maksimum kapasitenin" dikkate alınması çağrısında bulundu. Açıklamada, 1 euroluk yemek uygulamasının hayata geçirilmesinde hem çalışanların hem de öğrencilerin güvenliği ve refahının sürekli gözetilmesi gerektiği vurgulandı.