Fransa'daki yağma olayları sırasında çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde, bir çöp kutusunun yanında kutusuyla birlikte Rolex marka kol saati bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saat, ambalajıyla birlikte gösteriliyor. Yepyeni olduğu öne sürülen saatin neden orada bırakıldığı tartışılırken, gerçek bir Rolex olup olmadığına ya da yağmalanan bir mağazadan alınıp alınmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

2 BİN 400'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu harcamalarına yönelik tepkilerle başlayan protestolar, 17 Ekim'de ülke genelinde şiddet olaylarına dönüştü.

Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere birçok kentte göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı gruplar mağazaları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve kamu binalarına zarar verdi. Rolex, Louis Vuitton ve Hermès gibi lüks markaların mağazaları da yağmaların hedefi oldu.

Olaylarda 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Bazı kentlerde yağma olayları 19 Ekim'de de devam etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını kınayarak sorumluların hesap vereceğini açıkladı.