Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 17 Ekim’de yaşanan şiddet olaylarının ardından bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasaklarının devreye alınması için valilere talimat verdiğini açıkladı. Lecornu, 19 Ekim’de Matignon’da düzenlenen bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamu düzenini yeniden sağlamaya kararlı olduklarını belirtti. Mevcut koşullarda belirli bölgelerde uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının daha uygun bir önlem olduğunu ifade etti. Olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Lecornu, “Faydalı olacaksa olağanüstü hal ilan edilir.” dedi. Şiddet olaylarına karşı kapsamlı adli önlemler alınacağını da belirten Başbakan, gözaltı işlemlerinin yüzde 80’inin adli süreçle sonuçlandığını bildirdi.

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