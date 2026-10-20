Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Lille ve Nice'in belirli bölgelerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasaklarının devamına karar verildi. Ülke genelinde kısmi yasak kararı alınan kent sayısı 12'ye yükseldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesi civarında geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağını bir gün daha uzattı. Kent sakinlerinin bu noktalarda yerel saatle 23.00-06.00 arasında bulunması yasaklandı.

PARİS'TE İZİNSİZ GÖSTERİLERE DE YASAK

Başkentte Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Senato, Şanzelize, Chatelet ve Vendome Meydanı ile bazı garların çevresinde yerel saatle 20.00-06.00 arasında izinsiz gösteri düzenlenmesine de yasak getirildi.

Rhone Valiliği, Lyon merkezinde bir önceki gün uygulanan sokağa çıkma yasağının kentte sükunetin sağlanmasına katkıda bulunduğunu açıkladı. Lyon merkezindeki yasağın bir gün daha yerel saatle 21.00-06.00 arasında uygulanması kararlaştırıldı.

Bir önceki gün Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Yerel makamlar, olası eylemleri önlemek amacıyla kısmi yasak kararları almıştı.

YAKLAŞIK 2 BİN 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmış, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olayları sırasında yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Limoges Belediye Binası ile Lyon'daki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya'da eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

İş yerleri zarar görenler, krizi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki göstermişti.