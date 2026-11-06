Fransa'nın doğusundaki Ain ilinde öğrencileri taşıyan okul otobüsü, Lent kasabası yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ain Valiliği, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilik, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Bölgeye ilk yardım ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edilirken vatandaşlardan kaza bölgesinden uzak durmaları istendi.

Ulusal basının aktardığına göre Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, otobüsün yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, X hesabından yaptığı paylaşımda kazanın ardından olay yerine gitmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray da basına yaptığı açıklamada otobüste öğrencilerin bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu tür kazaların kurbanı olması çok zor." dedi.