Fransa'da uzun süredir tartışılan 'ölmeye yardım' yasası, resmi makamlarca yürürlüğe girdi.

Fransız Parlamentosu tarafından temmuz ayında kabul edilen ve ardından Anayasa Konseyi tarafından bazı çekincelerle onaylanan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa, iyileşmesi mümkün olmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız vatandaşlarını ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor.

Düzenleme, ötanazi yerine 'ölmeye yardım' olarak nitelendiriliyor.

İKİ ŞART ÖNEMLİ

Tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören yasa, iki temel şartı zorunlu kılıyor: Hastalığa bağlı acı çekilmesi ve özgür iradeyle karar verilmesi.

Ancak hasta, bu eylemi fiziki olarak gerçekleştirebilecek durumda değilse, süreç doktor veya hemşire tarafından yürütülüyor. Bu durumda sağlık personeli, hastanın talebi doğrultusunda eylemi tamamlıyor.

Anayasa Konseyi, 14 Ağustos'ta yasa tasarısını onaylarken yasada bazı hususlara açıklık getirilmesini istemişti. Söz konusu açıklamalar da yasanın son halini oluşturuyor.