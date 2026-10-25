Fransa'da artan yaşam maliyetleri, eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı başlayan protestolar ikinci haftasında sürdü. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artmasının beklendiğini açıkladı. Toulouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde birer kişi ağır yaralandı.

Dün düzenlenen gösterilere katılımı İçişleri Bakanlığı 410 bin, sendikalar ise 800 bin olarak duyurdu. Büyük ölçüde barışçıl geçen eylemlerin ardından akşam saatlerinde Paris, Marsilya, Bordeaux ve Lyon başta olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

YAKLAŞIK 70 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Geçen hafta yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis görevlendirildi. Birçok kentte gösterilere yönelik kısıtlamalar uygulanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında yalnızca tanınmış sendikaların düzenlediği gösterilere izin verileceğini açıklamıştı.

Paris'te Porte d'Italie'den Porte de Vincennes'e yapılan yürüyüşün ardından göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında çatışmalar yaşandı. Bazı göstericilerin barikat kurup polise çeşitli cisimler fırlatması üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Yüzleri maskeli bazı kişilerin bir otomobil bayisinin camlarını kırmasının ardından gruplara coplarla müdahalede bulunuldu.

Operasyonda, normal koşullarda organize suçlar ve terörle mücadele alanlarında görev yapan özel polis birimleri de yer aldı. Nunez, yürüyüşün arka kısmında birkaç bin radikal aktivistin toplandığını, bunların yaklaşık 500'ünün şiddet olaylarına karışan kişiler olarak tespit edildiğini belirtti.

MARSİLYA'DA BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ

Marsilya'da çöp konteynerleri ateşe verildi, metal levhalarla yollar kapatıldı. Bir güvenlik aracı, alevler içindeki barikatın arasından geçerek ilerledi. Bordeaux'da ise siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı bazı göstericiler, bir binanın önündeki ahşap levhaları sökerek sokak barikatları oluşturdu.

Lyon'da yerel yönetimin gösterilere kapattığı bir bölgede toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestoya katılan bir gösterici, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Çoğunluğu lise ve üniversite öğrencisi yaklaşık 150 kişiydik. Ardından neredeyse hemen göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Sokakta neredeyse hiçbir şey göremiyordunuz"

Yetkililer, geçen haftaki olaylara kıyasla yağma ve yıkımın daha sınırlı kaldığını bildirdi.

AVRUPA'NIN DİĞER KENTLERİNDE DE GÖSTERİLER

Benzer ekonomik ve toplumsal taleplerle Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de protestolar düzenlendi. İspanya'nın Barselona kentinde öğrencilerin düzenlediği gösteriler sırasında çıkan olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı binlerce göstericiye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de çatışmalar yaşandı. İtalya'nın Milano kentinde ise geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla yüzlerce askerin de katıldığı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri, protestocuların belirli bölgelerde toplanmasını engelledi.

GEÇEN HAFTA 2 BİN 500'DEN FAZLA GÖZALTI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katılmıştı. Artan akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığına yönelik tepkiler, haftalar süren öğrenci protestolarının ardından ülke genelinde kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Büyük ölçüde barışçıl başlayan gösterilerin ardından çıkan olaylarda 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmış, çok sayıda iş yeri yağmalanmış ve binalar ateşe verilmişti.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI), olaylardan 2 binden fazla iş yerinin doğrudan etkilendiğini ve maddi zararın yüz milyonlarca avroya ulaştığını açıklamıştı. Olaylar sırasında bir göstericinin, polisin kullandığı müdahale mühimmatının patlaması sonucu elini kaybettiği, yaklaşık bin polis memurunun da yaralandığı bildirilmişti.

Şiddet olaylarının ardından Paris ve bazı kentlerde gece sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala süren protestolar siyasi tartışmaları da artırdı. Muhalefetteki cumhurbaşkanı adayları, olaylardan Macron'u ve hükümet üyelerini sorumlu tuttu.