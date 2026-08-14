Fransa'nın doğusundaki Bourgoin-Jallieu kentinde bir Pokémon kartı mağazasına sabah saatlerinde düzenlenen soygunla yaklaşık 80 bin euro değerinde kart çalındı. Mağazaya sabahın köründe 04.00'te yüzü maskeli dört kişi baskın düzenledi.

Hırsızlar ana kapıyı kırarak içeri girdi ve mağazadan yüzlerce Pokémon kartını aldı. Çalınan ürünlerin neredeyse tamamının Japon imtiyazlı olduğu belirtildi. Olayın ardından çalınan kartların toplam değerinin yaklaşık 80 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Son yıllarda koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlara alıcı bulan Pokémon kartları, Fransa'da ve dünya genelinde sıkça hırsızlık olaylarına konu oluyor. Bu tür olayların ilk defa yaşanmadığına dikkat çekiliyor.

Örneğin Şubat 2024'te Fransa'nın Rennes kentinde 100 bin euro değerinde on binlerce Pokémon kartını çalan üç kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen ocak ayında İngiltere'deki özel bir mağazadan yaklaşık 87 bin euro değerinde kart çalınırken, takip eden ayda nadir bir Pikachu kartı açık artırmada 14,3 milyon euroya alıcı bularak rekor kırmıştı.