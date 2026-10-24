Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların belirlediği eylem güzergahının dışında, şehir merkezinden daha uzak yeni bir güzergah belirlemesi tepkilere yol açarken, başkentteki eylemlere 100 bini aşkın kişi katıldı.

Yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmalama olaylarına karşı önlem alan Paris esnafı, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eylemlere katılımın 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Laurent Nunez yerel saatle 13.00 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısını 135 olarak açıkladı.

YASAKLANAN YERLERDE EYLEM YAPANLARA POLİS MÜDAHALESİ

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

BAZI ŞEHİRLERDE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

İTALYA'DA EMNİYET GÜÇLERİ ALARMDA

İtalya'da 17-18 Ekim'de özellikle Milano kentinde hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıkması, çok sayıda kişinin yaralanması, dükkanların yağmalanması ve zarar görmesi dolayısıyla bugün yapılacak gösteriler öncesi endişeli bekleyiş sürüyor.

Başkent Roma ile Milano ve Napoli gibi büyük kentlerde bugün yapılacak farklı protesto yürüyüşleri dolayısıyla tedbirler artırıldı.

Özellikle geçen hafta büyük olayların çıktığı Milano’da, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hafta içinde aldığı karar doğrultusunda İtalyan ordusunun elit paraşütçü birliğinden 500 asker bu sabah görev yapmaya başladı.

Basında çıkan haberlere göre, ayrıca Milano’nun merkezindeki Duomo Meydanı’nda da dün akşam itibarıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Paraşütçü birliğinin zırhlı araçlarının meydan ve civarında polislerle beraber konuşlandığı gözlemlendi.

Kent merkezindeki birçok mağaza ve dükkanın dün akşam itibarıyla kepenk indirip vitrinlerini ahşap suntalarla kapattığı görüldü.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de geçen hafta sonu yağmalama olaylarından etkilenen Milano şehir merkezinde sabah saatlerinde bir inceleme yaptı. Salvini geçen hafta zarar gören dükkanları ziyaret etti ve işletme çalışanları ve güvenlik güçleriyle alınan tedbirleri görüştü.

Salvini burada basına yaptığı açıklamada, Milano’nun şiddet olaylarına dönüşebilecek protestolara karşı hazır olduğunu belirtti.

Başkent Roma, Milano ve Napoli gibi birçok şehirde mağaza ve dükkanların kepenklerini indirdiği ve vitrinlerini zarar görmemeleri için ahşap suntalarla kapattığı görüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de bu hafta sonu öncesinde Milano ve 20 kentte önleyici tedbirler çerçevesinde 150 noktada aramaların yapıldığı belirtildi.

Hükümet, geçen haftaki olayların ardından yeni bir güvenlik kararnamesi çıkarmıştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 20 Ekim’de yaptığı açıklamayla, Milano’da geçen hafta sonu şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından çocuk suçları ile güvenlik alanındaki suç ve cezaları düzenleyen, kabinenin onayladığı yeni kararnameyi duyurmuştu.

Kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını aktaran Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." demişti.

Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurgulamıştı.

Meloni, yeni suç tanımı kapsamında "soruna yol açabilecek gösteriler öncesinde kimliği bilinen veya kargaşa çıkaran şüphelilere yönelik önleyici gözaltı" uygulamasının reşit olmayanları da kapsayacağını belirtmişti.

İtalya'nın kuzeyinde finans ve modanın kalbinin attığı bir şehir olan Milano'da 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin politikalarını protesto etmek için meydanlara inen binlerce kişinin katıldığı gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan bazı göstericilerin mağaza ve süpermarketlerin vitrinlerini kırıp yağmaladıkları, çöp kutularını ateşe verdikleri ve şehirde büyük maddi hasara yol açtıkları görülmüştü.

SARI YELEKLİLERDEN YENİ EYLEM SİNYALİ

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.