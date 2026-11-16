Fransa'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren büyük bir veri ihlali yaşandı. Ülkenin ulusal posta operatörü La Poste grubuna bağlı dijital hizmet şirketi Maileva'nın sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 22 milyon kişinin verilerinin ele geçirildiği belirtildi. Olay, Fransa'da kişisel verilerin güvenliği ve dijital altyapıların korunmasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

La Poste grubunun dijital iştiraklerinden biri olan Maileva, özellikle şirketlere ve kamu kurumlarına yönelik elektronik belge gönderimi ve dijital iletişim hizmetleri sunuyor.

Siber saldırının kapsamı, hangi kişisel veri kategorilerinin ele geçirildiği ve verilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

22 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ RİSK ALTINDA

Veri ihlalinin boyutu, saldırıdan etkilenen kişilerin kimlik bilgilerinin ve diğer kişisel verilerinin kötüye kullanılabileceği endişesini doğurdu. Uzmanlar, bu tür saldırıların kimlik avı girişimleri ve dolandırıcılık faaliyetleri için de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.