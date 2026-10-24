Fransa'nın Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada üç kişi daha gözaltına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin annesi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Yerel basının Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) dayandırdığı haberlere göre, gözaltına alınan üç kişi saldırganın ailesi ve yakınlarından oluşuyor.

Saldırgan, dün bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi ağır yaralanmıştı. Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, ırkçılığın tüm biçimleriyle mücadele çağrısı yapmıştı.