Fransa İçişleri Bakanlığı, bu yılki yangın sezonunda 4 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini, 230'dan fazlasının yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, biri 8 Temmuz'da Savoie vilayetinde, ikisi 22 Temmuz'da Gironde vilayetine bağlı Merignac kentinde, biri de Bouches-de-Rhône vilayetinde yangın tespit çalışmaları sırasında meydana gelen kaza nedeniyle olmak üzere, 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nunez, yangınlarda 230'dan fazla itfaiye erinin yaralandığını ve hiçbir sivil ölümünün kaydedilmediğini belirtti. Ülkenin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde yangınını söndürme çalışmalarında 3 bin 300 itfaiyecinin, 1500 askeri personelin, 1250 polis ve jandarmanın görev aldığını bildiren Nunez, 24 hava aracının da çalışmalara havadan destek verdiğini aktardı.

Nunez, yangınlarla bağlantılı suçlardan 275 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 31'si hakkında tutuklama kararı çıktığını söyledi. Tarihin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yandı.