Fransa hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesine ilişkin sunduğu uzlaşma teklifini "hayal kırıklığı" olarak niteleyerek reddettiği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan AB bütçe müzakerelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

AB Konseyi Başkanı Costa'nın, Komisyon'un ilk teklifine kıyasla bütçenin 204 milyar avro azaltılmasını öngören uzlaşı teklifinin "hayal kırıklığı" olarak nitelendiği açıklamada, teklifin bu haliyle​​​​​​​ bir anlaşmaya temel oluşturamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Costa'nın teklifinde özellikle ortak tarım politikası ve çiftçilere yönelik gelir yardımlarının güvence altına alınması​​​​​​​ konusunda Fransız hükümetinin beklentilerine yanıt vermediği vurgulandı.

HÜKÜMET TARIM SEKTÖRÜNDE ISRARCI

Fransız çiftçiler, sektörel koşulların kötüleşmesi, bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının yol açacağı haksız rekabet nedeniyle geçen yıllarda ülke genelinde eylemler düzenlemişti.

AB, başta Fransız çiftçiler olmak üzere Avrupalı çiftçilerin karşı çıktığı Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşmasını 17 Ocak’ta imzalamıştı.

Fransız hükümeti, eylemlerin ardından çiftçilerle yaptığı müzakerelerde, hem ulusal düzeyde hem de Birlik düzeyinde Avrupalı çiftçilerin korunması için gerekli adımlar atacağı ve MERCOSUR anlaşmasının yol açabileceği haksız rekabete karşı koruma tedbirleri getireceği taahhüdünde bulunmuştu.

-