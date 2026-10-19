Almanya ve Fransa, otomotiv sektörüne yönelik devlet teşviklerinde Türkiye'nin kapsam dışında bırakılması ve AB'nin 2035 için öngördüğü içten yanmalı motor yasağının gevşetilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Uzlaşma henüz yürürlüğe girmedi; AB düzeyindeki onay sürecinin tamamlanması gerekiyor.

CNBC-e'nin Deutsche Welle'den aktardığı habere göre, Fransa'nın talebiyle teşviklerin yalnızca AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki diğer ülkelerde üretilen araçlarla sınırlandırılması öngörülüyor.

Almanya daha önce Türkiye ve Fas gibi önemli üretim merkezlerinin de desteklerden yararlanmasını savunuyordu. Ancak iki ülkenin vardığı uzlaşmada Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve Güney Kore de teşvik kapsamının dışında kaldı.

2035 İÇİN EMİSYON HEDEFİ YÜZDE 90

İki ülkenin ortak önerisi, otomobil üreticilerinin 2035'ten itibaren ortalama emisyonlarını yüzde 100 yerine yüzde 90 azaltmasını yeterli görüyor. Kalan yüzde 10'luk bölüm için ayrıca telafi zorunluluğu getirilmeyecek.

Önerilen düzenlemeye göre üreticiler, belirlenen emisyon sınırlarına uymaları koşuluyla 2035 sonrasında da yeni benzinli, dizel ve hibrit araç satabilecek. Üretimde Avrupa menşeli yeşil çelik ve alüminyum kullanan şirketlere de emisyon hesaplamalarında avantaj sağlanması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki AB zirvesinde yaptığı açıklamada, Fransa ile varılan uzlaşmanın ardından içten yanmalı motor yasağının tarihe karışacağını söyledi.

AB'nin 2022'de aldığı karar, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobillerin karbondioksit emisyonlarının sıfırlanmasını öngörüyordu. Otomotiv sektöründeki ekonomik sıkıntılar ve üreticilerin itirazları üzerine yeniden değerlendirilen düzenleme için Almanya ve Fransa'nın sunduğu öneri, Avrupa Komisyonu'nun önceki teklifinden daha esnek koşullar içeriyor.

TOYOTA'DAN TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMESİ ÇAĞRISI

Japon otomobil üreticisi Toyota, anlaşmanın Türkiye ve Japonya gibi güvenilir ticaret ortaklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Şirketin Avrupa birimi, bu ülkelerle yakın iş birliğinin Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünü artırabileceğini ve özellikle batarya üretimi gibi stratejik yatırımları destekleyebileceğini vurguladı.

BOLAT: DIŞLANMA İKİ TARAFIN EKONOMİSİNE ZARAR VERİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uzlaşmadan bir gün önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB'nin “Made in Europe” planına dahil edilmesi gerektiğini söylemişti.

Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 205 milyar euroya ulaştığını, bunun 55 milyar euroluk bölümünü otomotiv sektörünün oluşturduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin dışlanmasının her iki tarafın ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunmuştu.