SocGen'in kripto iştiraki SG-FORGE bugün yaptığı açıklamada, "USD CoinVertible" adlı yeni dijital para biriminin hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerinde çıkarılacağını ve temmuz ayından itibaren halka açık olarak işlem görebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, "USD CoinVertible" adı verilen kripto para sınır ötesi para transferi, döviz işlemleri ve teminat ile nakit yönetimi için kullanılacak, kripto borsalarında alınıp satılabilecek.

SG-FORGE, 2023'te Euro bazlı bir stablecoin piyasaya sürmüştü. Fakat web sitesine göre dolaşımda sadece 41,8 milyon Euro (47,62 milyon dolar) bulunuyor ve henüz yaygın olarak benimsenmedi.

GÜÇLÜ TALEP VE İSTEK VAR

SG-FORGE CEO'su Jean-Marc Stenger, düzenlenmiş dolar bazlı bir stablecoin için talep olduğunu belirtti.

Stenger, “Şu anda bu alanda bankacılıkla ilgili başka bir oyuncu yok . Hem şirketler, hem finans kurumları hem de kripto borsaları olmak üzere piyasadan aldığımız geri bildirim kesinlikle bu yönde. Kripto ve stablecoin alanında iyi düzenlenmiş, sağlam tekliflere çok ama çok güçlü bir ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Stenger, şirketin şu anda 15’ten fazla kripto para borsası ve müşteri olarak kabul edilen brokerlere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.